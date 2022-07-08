Şok Eden Acun Ilıcalı İtirafı Geldi!

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan ve pek çok yapımda yer alan Ersin Korkut'tan Survivor itirafı geldi. Survivor 2020'ye katılan Ersin Korkut, Haberler.com'a yaptığı açıklamada Survivor All Star itirafında bulundu.

"ACUN ILICALI İLE ANLAŞAMADIM"

Survivor All Star'da neden yer almadığını anlatan Ersin Korkut, "All Star için teklif geldi ve 2 kere görüşmeye gittim. Benim yarıştığım Mert, Aycan ve diğerleri Acun Ilıcalı ile anlaşırken bir tek ben anlaşamadım. İkinci kez katılmak hiç aklımda yoktu ama diğer arkadaşlarım katılınca ben de düşündüm ama olmadı" dedi.

"SURVİVOR'UN ZORLUKLARINI GÖRDÜM"

Acun Ilıcalı'nın kendisini 5 sezon boyunca istediğini söyleyen Korkut, adada yaşadıklarını da şöyle anlattı:

"Acun Bey, Yılmaz Erdoğan'a kadar beni istediğini söylemiş. Bana gelerek 'Artık Acun'u kırmayalım' dediler, ben de kabul ettim. Survivor'un zorluklarını gördüm. Herkes yemek konusu merak ediyor da zaten sözleşmenin ilk maddesi oyunu kazanan yemek yer.

Ada şartları gerçekten zor. İzlediğiniz gibi aynı hiçbir fark yok. Yarışmacılara sandviç verildiği söyleniyordu ama bir Allah'ın kulu da bana bir şey vermedi. Bir gün bisküvi gördüm ve göz hakkım diye aldım. Adada gerçekten tuvalet yok. Sadece çekim alanlarına herkesin kullanması için kuruluyordu. Survivor bir karakter meselesi."

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. 5 kardeş olan Ersin Korkut'un babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. Sinemacı ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın teyzesinin oğludur. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şoförü olarak çalışan Ersin Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı ve çeşitli işler yaptı.

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Ersin Korkut, kuzeni olan Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile oyunculuk kariyerine adım atmış oldu.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile tanınan Ersin Korkut, 2004 yılında Sevinçli Haller adlı mini T.V serisi ile televizyon dünyasına adım attı. 2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Ersin Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer aldı. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Ersin Korkut birçok başarılı Film ve dizide rol almıştır.

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