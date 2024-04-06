Sofía Vergara ve Joe Manganiello, boşanma anlaşmasını tamamladı

Sofía Vergara ve Joe Manganiello, boşanma konusunda anlaşmaya sağladı

Eski çift, yedi yıllık evliliklerinin ardından Temmuz ayında ayrıldıklarını ortak bir açıklama ile duyurdu. 'Modern Family' oyuncusu Vergara, ayrılıklarının sebebini daha sonra çocuk sahibi olma konusunda yaşadıkları anlaşmazlık olarak açıkladı.

PEOPLE'ın Şubat ayında elde ettiği bir dosyaya göre, boşanma davası karşılıklı olarak anlaşmaya dayalı olarak ilerliyor, yani her iki taraf da "mal varlıkları ve evlilikleri ile ilgili yazılı bir anlaşmaya vardı ve mahkemeye sunulmak üzere" durumda.

Manganiello, her iki tarafın da nafaka almasının sona erdirilmesini talep etti ve dava belgelerine göre avukatlık ücretleri önerilen hükümlere uygun olarak belirlenecek. Sofía Vergara ve Joe Manganiello, ayrılıklarını duyurduktan sekiz ay sonra boşanma anlaşma şartlarını tamamladılar.

PEOPLE tarafından elde edilen belgelere göre, 51 yaşındaki Modern Family oyuncusu ve 47 yaşındaki Magic Mike aktörü, varlıklarını ön evlilik anlaşmalarına göre paylaşmayı kabul ettiler.

Eski çift, evlilikleri boyunca "herhangi bir mal ortaklığı paylaşmamışlardır." Anlaşma ayrıca Vergara ve Manganiello'nun kişisel varlıklarını - mücevherler, giysiler ve "çeşitli kişisel eşyalar" da dahil olmak üzere - ve 2023 Temmuz ayında ayrıldıktan sonra elde edilen gelirlerini koruyacaklarını belirtiyor.