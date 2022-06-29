Siyanür bu kez İliç'te sızdı | "Sömürge madenciliği yapılıyor, soruşturmalar kapatılıyor!"

Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler Köyü'nde 2010 yılından bu yana faaliyet yürüten Anagold (SSRMining+Lidya Madencilik) firmasının altın arama maden sahasındaki siyanür sızıntısını değerlendiren dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ve Metalurji Yüksek Mühendisi Cemalattin Küçük "Sömürge madenciliği yapılıyor, soruşturmalar kapatılıyor" dedi.

Sızıntı sonrası açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, madenin faaliyetlerini "İlave çevresel iyileştirme çalışmaları" tamamlanana kadar durdurdu.

Gelecekteki çevre felaketinin ön habercisi olduğunu belirten Cemalettin Küçük, Bakanlığın kararını eleştirerek "Bakanlık teknik sorunların çözülmesi ya da toplumsal basıncın gazını almak için durdurma kararı vermiştir. Durdurmak yetmez, bu işletmelerin tamamının derhal kapatılması lazım. İdare mahkeme de genişletilmesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermesi lazım" diye konuştu.

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