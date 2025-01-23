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Siyah Kalp'in stil danışmanı yangında hayatını kaybetmişti: Dizinin yeni bölümü için açıklama geldi

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Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti. Siyah Kalp dizisinin stil danışmanı Feray Kanpolat da yangında kızıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Siyah Kalp ekibinden yeni bölüm açıklaması geldi. Dizi, bu akşam yeni bölümüyle değil tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

1 günlük milli yas ilan edilen felaket sonrası dizilerin ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Yangın sonrası televizyon dizileri iki gün boyunca tekrar bölümleri ile ekranlara geldi.

Perşembe günü Show TV'de ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin de bu akşam yayımlanmayacağı açıklandı. Yapım ekibinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle bu akşam Siyah Kalp'in yeni bölümü yayınlanmayacaktır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Siyah Kalp'in stil danışmanı yangında hayatını kaybetmişti: Dizinin yeni bölümü için açıklama geldi

Dizi, bu akşam kendi saatinde tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

SİYAH KALP 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevilay ve Melek'in durumu bir kez daha Nuh ile Cihan'ı karşı karşıya getirir. Hikmet ve Esat'ın planı Sevilay ve Melek'i uçurumun kenarına sürükler. Hikmet son anda Sevilay'ın da arabada olduğunu fark edince onları kurtarmaya çalışır. Sevilay ve Melek'in durumu bir kez daha Nuh ile Cihan'ı karşı karşıya getirir. Yaptıklarından dolayı pişman olan Cihan durumu düzeltmeye çalışsa da artık kendi ailesi dahil herkes ona karşı gelmektedir. Tahsin'in duygularını duyduktan sonra yeni bir sayfa açan Sumru, Gürcan'ın karısının dükkanı satacağını öğrenir. Her şeyin düzeleceğini düşündüğü an yaşanan bu gelişmeler Sumru'nun karşısına yeni zorluklar çıkaracaktır.

Siyah Kalp'in stil danışmanı yangında hayatını kaybetmişti: Dizinin yeni bölümü için açıklama geldi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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