Üye Girişi
Haberler

Şirin Payzın Almanya'da düştü, kalça kemiği kırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Münih Cemevi Derneği'nin davetlisi olarak söyleşi için Almanya'ya giden gazeteci Şirin Payzın, pazar sabahı restoranda basamağa takılarak düştü.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Şirin Payzın'ın düşmenin etkisiyle kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Halk TV'nin aktardığına göre, dün sabah saatlerinde ameliyata alınan Payzın, 6 saat süren bir operasyon geçirdi. Ameliyatın başarılı geçtiği, Payzın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Münih'te bir süre tedavi gördükten sonra Payzın'ın tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Şirin Payzın Almanya Münih Kaza Medya Magazin Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ümit Çalık kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ümit Çalık kimdir? Ahmet Etem Oruç kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ahmet Etem Oruç kimdir? İrfan Gökler kimdir? İYİ Parti KIrklareli Babaeski Belediye Başkan adayı İrfan Gökler kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Hilal Avşaroğlu kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Çelebi Belediye Başkan adayı Hilal Avşaroğlu kimdir? Yakup Düğeroğlu kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Bahşılı Belediye Başkan adayı Yakup Düğeroğlu kimdir? Osman Yıldırım kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Karakeçili Belediye Başkan adayı Osman Yıldırım kimdir? Necmi Demiray kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Delice Belediye Başkan adayı Necmi Demiray kimdir? Kemal Kurt kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkan adayı Kemal Kurt kimdir? Ahmet Ergin kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı Ahmet Ergin kimdir? Hacer Aksoy kimdir? İYİ Parti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkan adayı Hacer Aksoy kimdir? Vedat Güner kimdir? İYİ Parti Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan adayı Vedat Güner kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title