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Sınırları zorlayan Madonna, yayınladığı videoda iç çamaşırını gösterdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Dansları ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabından yayınladığı son videoda siyah iç çamaşırını gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yaptırdığı estetikleri gösteren dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERDİ

TikTok hesabını aktif şekilde kullanan Madonna'nın 1,8 milyon takipçisi bulunuyor. Sık sık paylaşımlar yapan şarkıcı, son yayınladığı videosunda sadece siyah iç çamaşırını gösterdi. Madonna'nın videosu kısa sürede 2,2 milyon görüntülendi. Instagram'da 17,9 milyon takipçisi bulunan Madonna, hesabından da sık sık paylaşımlar yapıyor.

İşte Madonna'nın dikkat çeken bazı pozları...

Sınırları zorlayan Madonna, yayınladığı videoda iç çamaşırını gösterdi

Sınırları zorlayan Madonna, yayınladığı videoda iç çamaşırını gösterdi

Sınırları zorlayan Madonna, yayınladığı videoda iç çamaşırını gösterdi

Sınırları zorlayan Madonna, yayınladığı videoda iç çamaşırını gösterdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Madonna, Tiktok, Cinsellik, Magazin, Haberler

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