Sınırları zorlayan Madonna, yayınladığı videoda iç çamaşırını gösterdi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yaptırdığı estetikleri gösteren dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERDİ

TikTok hesabını aktif şekilde kullanan Madonna'nın 1,8 milyon takipçisi bulunuyor. Sık sık paylaşımlar yapan şarkıcı, son yayınladığı videosunda sadece siyah iç çamaşırını gösterdi. Madonna'nın videosu kısa sürede 2,2 milyon görüntülendi. Instagram'da 17,9 milyon takipçisi bulunan Madonna, hesabından da sık sık paylaşımlar yapıyor.

İşte Madonna'nın dikkat çeken bazı pozları...