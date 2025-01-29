Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kardeşi de oyuncu çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal'ın kız kardeşi de oyuncu çıktı. Çok sayıda dizide rol alan Gizem Güneş, Uzak Şehir ile aynı gün ekrana gelen Selahaddin Eyyubi dizisinin kadrosuna katılarak kız kardeşine rakip oldu.

Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal'ın kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Kız kardeşler, benzerlikleriyle gündem oldu.

Sadakatsiz, Yarım Kalan Aşklar ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan Gizem Ünsal, Selahaddin Eyyubi'ye dahil oldu. Gizem Ünsal, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisiyle anlaşınca Uzak Şehir dizisinde rol alan Sinem Ünsal ile rakip oldu.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Oyuncu kardeşlerin benzerlikleri dikkat çekti. Saç renkleri farklı olan Ünsal kardeşlerin yüz hatlarının benzerliği ile ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Sinem Ünsal'ın kardeşi de oyuncuymuş! Birbirlerine rakip oldularGizem Ünsal

Sinem Ünsal'ın kardeşi de oyuncuymuş! Birbirlerine rakip oldularGizem Ünsal

Sinem Ünsal'ın kardeşi de oyuncuymuş! Birbirlerine rakip oldularSinem Ünsal

Sinem Ünsal'ın kardeşi de oyuncuymuş! Birbirlerine rakip oldularSinem Ünsal

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kardeşi de oyuncu çıktı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e bir Türk daha
img

Galatasaray taraftarını çıldırtan kare
img

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYavuz Han:

Hiç benzemiyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilirkişi soruşturmasında 2 isim daha ifadeye çağrıldı

Görüntüyü yayınlayan da izin veren de ifadeye çağrıldı
'2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak'

"2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.