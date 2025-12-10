Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te "Yılın Kadını" seçildi
GQ Men of The Year 2025 Ödül Töreni, 10 Aralık gecesi birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi. Türkiye'nin en prestijli gecelerinden biri olarak kabul edilen tören, bu yıl da hem ödülleri hem de kırmızı halı görünümleriyle büyük ilgi gördü. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Uzak Şehir dizisinin yıldızı Sinem Ünsal'ın "Yılın Kadını" ödülünü alması oldu.
- Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' ödülünü aldı.
- GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Oyuncusu' ödülünü Mert Yazıcıoğlu kazandı.
- GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Yükselen Yıldızı' ödülünü Burak Dakak aldı.
GQ Men of The Year 2025 gecesine damga vuran isim Uzak Şehir dizisinin yıldızı Sinem Ünsal oldu.
Beyaz elbisesiyle kırmızı halıda adeta kuğu gibi süzülen Ünsal, gecenin en prestijli unvanlarından biri olan "Yılın Kadını" ödülünü kucakladı.
Beyaz sırt dekolteli elbisesini siyah eldivenleri ile kombinleyen Ünsal için "Kuğu gibi olmuş yorumları " yapılırken, güzel oyuncu törene 5 saatte hazırlandığını söyledi.
Oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu her halinden belli olan güzel yıldıza gece boyunca sevgilisi Berk Cankat eşlik etti; Cankat'ın "Bana göre her zaman kuğu o" sözleri sosyal medyada gündem olmayı başardı.
"BENİM İÇİN HER ZAMAN KUĞU"
Ünsal, beyaz elbisesiyle kırmızı halıda adeta kuğu gibi zarif bir görünüm sergiledi. Oyuncunun sevgilisi Berk Cankat ise gecede onu yalnız bırakmadı. Cankat, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Sinem'le gurur duyuyorum. Yanında olmak için buradayım. Ona destek olabiliyorsam ne mutlu. İzlerken de gurur duyuyorum."
İkili tören öncesi kırmızı halıda birbirlerini öpmelere doyamadı.
GQ MEN OFTHE YEAR 2025'TE KİM HANGİ ÖDÜLÜ ALDI?
Bu yılın kazananları şöyle sıralandı:
Yılın Kadını: Sinem Ünsal
Yılın Oyuncusu Ödülü - Mert Yazıcıoğlu
Yılın Yükselen Yıldızı: Burak Dakak
Yılın Hype Ödülü: Emirhan Çakal
Yılın Uluslararası Başarı Ödülü: Aras Aydın
Yılın Göz Alıcı Başarı Ödülü - Serkan Çayoğlu
"Zamansızlık" Ödülü: Okan Bayülgen
Yılın Müzik İnsanı Ödülü - Edis
Yılın Şefi: Bahtiyar Büyükduman
Yılın Stil Sahibi Erkeği Ödülü - Rafael Cemo Çetin
Yılın Sporcu İnsanı Ödülü - Victor Osimhen
2025 Onur Ödülü - Mazhar Alanson
Sunuculuğunu Erkan Kolçak Köstendil ile Şükran Ovalı'nın üstlendiği gece, hem sahne performansları hem de kırmızı halı şıklığıyla magazin gündemine damga vurdu.