Sinem Kobal kızgın kumlarda güneşin tadını çıkardı

Sinem Kobal kızgın kumlarda güneşin tadını çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2014'te tanışıp 2016'da Ayvalık Cunda Adası'nda masalsı bir düğünle evlenen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, son günlerde sosyal medyada yayılan boşanma iddialarını hızla yalanlayarak evliliklerinin yolunda olduğunu açıkladı. Şu sıralar ailesiyle tatilde olan Kobal, yeşil bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinden beğeni topladı.

Türk televizyonunun sevilen isimleri Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2014 yılında ortak arkadaşlarının düzenlediği bir doğum günü partisinde tanışarak aşk yolculuklarına adım attı. Başlarda ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, 2015'te el ele objektiflere yansıyınca birlikteliklerini resmen duyurdu.

Magazin gündeminin en gözde çiftlerinden biri hâline gelen Kobal ve İmirzalıoğlu, 14 Mayıs 2016'da Ayvalık Cunda Adası'ndaki Ortunç Koyu'nda gerçekleşen masalsı bir düğünle evlendi. Mutlu bir evlilik süren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2020'de ilk kızı Lalin'i, 2022'de ise Leyla'yı kucağına almıştı.

BOŞANMA İDDİLARI ÇÜRÜDÜ

Son günlerde sosyal medyada ortaya atılan "boşanma" söylentileri, çiftin hayranlarını şaşkına çevirdi. Ancak İmirzalıoğlu ve Kobal, iddiaları hızla yalanlayarak evliliklerinin yolunda olduğunu net bir dille ifade etti.

Sinem Kobal kızgın kumlarda güneşin tadını çıkardı

Şimdilerde ailesiyle tatilin keyfini çıkaran Sinem Kobal, son olarak yeşil bikinisiyle çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak beğeni yağmuruna tutuldu.

Sinem Kobal kızgın kumlarda güneşin tadını çıkardı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

Maşallah yaşamı seven bir insana benziyor. Ben olsam uğraşamam öyle bir elbise ile. Saygı göstermek lazım böyle insanlara.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı

Anfield'da hüzünlü gece: Salah hüngür hüngür ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.