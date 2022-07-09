Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi - Haberler

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Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi

Haberler.com - Magazin
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Sevilen sunucu Müge Anlı, , programının canlı yayınında evleneceğini duyurmuştu. 25 Haziran'da hayatını Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birleştiren Anlı, sosyal medya hesabında soyadını değiştirdi.

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Niahtan gelecek fotoğraf beklenirken ünlü sunucudan sürpriz bir hamle geldi.

Müge Anlı, "Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu" açıklamasını yapmıştı.

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına otur Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran Cumartesi günü aile arasında yapılan sade bir nikah ile hayatlarını birleştirdi.

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına otur Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi

Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü Sunucu, nikahtan 2 hafta sonra sosyal medya hesabına 'Yüzbaşıoğlu'nu da ekledi.

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına otur Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi

Haberler.com - Magazin

Şinasi Yüzbaşıoğlu Müge Anlı Magazin Haberler

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