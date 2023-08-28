Sinan Akçıl... KONSERİN GELİRİ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE!

Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesi ilk kez Sinan Akçıl’ı ağırladı. Hitleri, bitmeyen enerjisi ve unutulmayan performansıyla dinleyicilerini eğlenceye doyuran Akçıl, hayranlarına muhteşem bir yaz gecesi yaşattı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Sinan Akçıl, Kuruçeşme Açıkhava sahnesi öncesi mutluluğunu dile getirdi. "Serumla, iğneyle çıkacağım sahneye. Çok büyük bir coşku var. Harika bir gece olacak. Beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Çok ama çok teşekkür ederim" dedi.

ANLAMLI BAĞIŞ

Sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Akçıl, "Konserin gelirleri şehit ve gazi yakınları için olacak. Bunun için çok mutluyum" sözleriyle anlamlı bağışın duyurusunu yaptı.

BOĞAZ'IN KIYISINDA ROMANTİZM RÜZGARI

Sahneye çıktığı ilk andan itibaren bambaşka bir atmosfer yaratan Sinan Akçıl, sevilen şarkısı 'Yüzyılın Aşkı' ile konser alanını coşturdu. Nabzın bir an olsun düşmediği konserde ünlü popçu 2.5 saat süren performansıyla geceye damgasını vurdu.

Önce 'Fark Atıyor', 'Tabi Tabi' ile Kuruçeşme sahnesini sallayan Akçıl, ardından romantizmi doruklara çıkardı. Piyanonun başına geçerek ritmi düşüren başarılı sanatçı; 'Gurur', 'Kızım' gibi slowlarıyla Boğaz'ın kıyısında kıyısında duygusal rüzgarlar estirdi.

Dansçıların da Akçıl'a eşlik ettiği muhteşem gecede tam anlamıyla müzik şöleni yaşandı. Kendi hit parçalarının yanı sıra farklı tarzlardan şarkılara yer vererek sevenlerine geniş bir müzik yelpazesi sunan Akçıl, hayranlarını müziğe doyurdu.

MÜJDE UZMAN SÜRPRİZİ

Sinan Akçıl'ı dinlemeye gelenlerin arasında başarılı oyuncu Müjde Uzman da vardı. Sahnesini Uzman ile paylaşan ünlü popçu, sanatçı dostuyla eğlenceli bir düete imza attı.

'Atma' şarkısını seslendiren ikili, Kuruçeşme dinleyicisine renkli anlar yaşattı.

RENKLİ FİNAL

Muhteşem konserin finalinde davul ekibinin sahneye gelmesiyle coşku ikiye katlandı. Paraf Kuruçeşme Açıkhava'yı dolduran müzikseverlerin halay çekerek Sinan Akçıl ve dansçılarına eşlik etmesi eğlenceli görüntülere sahne oldu.