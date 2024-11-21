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Sinan Akçıl'dan sert çıkış: Ebru'yu yedirmem, sanat camiası korkak

Sinan Akçıl'dan sert çıkış: Ebru'yu yedirmem, sanat camiası korkak
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Ebru Gündeş'in Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 69 milyon lira aldığı iddialarına Sinan Akçıl'dan yorum geldi. Akçıl, Ebru Gündeş'in sahne fiyatının 150 bin dolar olduğunu ve konserden 4 milyon 750 bin lira aldığını söyledi. Akçıl, ''Ebru'yu yedirmem. Herkesin sahne fiyatı bellidir. Sanat camiası kafasını kuma gömmüş'' dedi.

Ebru Gündeş'in Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 69 milyon lira aldığı iddiaları müzik camiasında geniş yankı bulmuştu. İddiaların sosyal medyada tepki alması sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Net rakam 69 milyon lira değil 'KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira'dır" şeklinde bir açıklama yayınlamıştı.

'EBRU'YLA BİREBİR GÖRÜŞTÜM'

Bu gelişmeler üzerine Sinan Akçıl, Taha Hüseyin Karagöz'ün YouTube programında konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Ebru Gündeş'in sahne fiyatının 150 bin dolar olduğunu söyleyen Sinan Akçıl, ''Ebru'yu yedirmem! Kendisiyle birebir görüştüm. Herkesin sahne fiyatı bellidir.Zaten 4 milyon 750 bin lira alınmış o konserden.'' dedi.

'KAFALARINI KUMA GÖMMÜŞLER'

Sanat camiasına veryansın eden Sinan Akçıl, ''Korkak oldukları için kafalarını kuma gömmüşler. Hepsi benden şarkı alıyor ama hiçbiriyle yakın arkadaşlığım kalmadı. Kimse birlik olup da 'Biz böyle paralar kazanmıyoruz' diye açıklama yapmıyor. Millet de sahnede gördüğü kişinin cillop paralar indirdiğini düşünüyor. O paraların 10'da 1'i bile yok. Sahne, sanatçı, ışık ekip olsun olsun en fazla 5 milyon'' ifadelerine yer verdi.

'KONSER YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANI YOK OLMAYA MAHKUMDUR'

Belediye konserlerinin yapılması gerektiğini savunan Sinan Akçıl sözlerini şöyle sürdürdü;

''Konser yapmayan belediye başkanı ilçesinde ya da ilinde yok olmaya mahkumdur. Birincisi konser kitlesi gibi büyük kitleleri bir başkanın konuşma yapmak için yakalaması zor. İkincisi gençlerin morale ihtiyacı var. Bu şişirilmiş fiyatlar ortaya çıkana kadar belediye konserlerinde CHP, AKP'ye karşı çok büyük bir üstünlük sağlamıştı.

Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 12 tane İzmir konser yaptık. İzmir konserlerim en kalabalık konserlerimdir. Hiçbir zaman İzmir belediyesinden bir konser teklifi gelmedi bugüne kadar. Korkuyorlar belki de CHP'li belediyeler. Benim bir mahallem yok. Benim ailem ağır CHP'li bir aile. Ben Cumhurbaşkanı sevdası ağır basan bir çocuğum. Aslında ideal bir örneğim. İçimdeki milliyetçilik duygusunu hiçbir güç alamaz.''

Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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