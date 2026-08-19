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Sinan Akçıl Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

Sinan Akçıl Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Sinan Akçıl sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Sinan Akçıl sahne aldı. Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda dinleyecilerle buluşan sanatçı, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla Erzurumlu müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Konser öncesinde sosyal medya hesabından "Erzurum'u ayağa kaldırmaya geliyorum" mesajını paylaşan Sinan Akçıl, festival sahnesinde yüksek temposuyla Erzurumlu müzikseverlerle buluştu.

Sinan Akçıl, konser boyunca "Atma", "Bodrum", "Sopa" ve "1 Dakika" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına zaman zaman hep bir ağızdan eşlik ederken, alkışları ve ritimleriyle de konsere ortak oldu.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Sinan Akçıl, hareketli parçalarının yanı sıra duygusal şarkılarına da repertuvarında yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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