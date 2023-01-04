Sinan Akçıl, Defne Samyeli ile aşk yaşadığı yönündeki iddiayı yalanladı

Bir süredir birlikte düet yaptığı eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Sinan Akçıl'ın adı Defne Samyeli ile aşk dedikodularına karıştı. Önceki akşam Kıbrıs'taki bir etkinliğe katılan Akçıl, Samyeli ile aşk iddiası için "Kesinlikle doğru değil, göz önünde bir adam olduğum için bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor" dedi.

Oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip boşandıktan sonra 'Survivor 2021' yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu'yla yeni bir aşka yelken açan Sinan Akçıl'ın adı son olarak şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli ile anılmıştı. Kıbrıs'ta konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, aşk iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu.

"BU HABERLERİN ÇIKMASI BENİ ŞAŞIRTMIYOR"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl "Defne Samyeli ile aşk yaşadığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Ben sürekli üreten ve göz önünde olan bir adamım, bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor." diyerek konuya açıklık getirdi.

"2023 YILINDA EVLENMEYECEĞİM"

Akçıl merakla beklenen ve birçok ünlü ile düet yaptığı 'Piyanist 3' albümünün çıkış tarihini de ilk defa açıkladı. Ünlü şarkıcı 20 Şubat'ta albümün müzikseverler ile buluşacağını söyledi. Akçıl 2023 yılında evlilik düşünmediğini her yıl evlenen adam konumuna düşmek istemediğini söyleyerek herkesi güldürdü.

"BABA OLMAK İSTERİM"

Başarılı şarkıcı "Bir gün baba olmak isterim, yanaklarını sıkabileceğim ve müzikal genlerimi aktarabileceğim bir evladım olmasını gerçekten çok isterim" diyerek babalık özlemini de dile getirdi. Yavru Vatan Kıbrıs'ı çok sevdiğini ve buradan ev almak istediğini söyleyen Akçıl tüm sevenlerine güzel bir yıl dileyerek sözlerini noktaladı.