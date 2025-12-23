Sinan Akçıl açık açık söyledi: İyi para yoksa gitmiyorum

Bir üniversitenin öğrencilerin katılımıyla düzenlediği ödül töreni, ünlü isimlerin yoğun ilgisine sahne oldu. Geceye katılan sanatçılar arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri ise Sinan Akçıl oldu.

"Tabi Tabi", "Yüzyılın Aşkı", "Şarttır" ve "Kay Kay" gibi hit şarkılarıyla tanınan Akçıl, ödül töreni sırasında yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.

Ünlü şarkıcı, ödül törenlerine katılım kriterlerini açık bir dille dile getirerek organizasyonlara mesaj verdi.

Akçıl, açıklamasında ödül törenlerinde şeffaflığa ve ciddiyete önem verdiğini vurgulayarak, "Böyle dandik olmayan para ile yapılmayan ödül töreni gördükçe gideceğiz. Ben de ödül törenleri için iyi para istiyorum. Onu bağışlamalarını istiyorum. Dekontu görünce gidiyorum. İyi para istiyoruz" ifadelerini kullandı.