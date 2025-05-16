Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor
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Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor
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Ünlü şarkıcı Simge Sağın, uykusunda yaşamını yitiren ablası Nilay Sağın'ı bugün son yolculuğuna uğurluyor. Kozyatağı Modern Camii'ndeki cenazenin ardından Sağın, Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek. Bu acı günde Ferhat Göçer, Nebahat Çehre ve Sezen Aksu çelenk göndererek destek oldu.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde kaybettiği ablası Nilay Sağın'ı bugün son yolculuğuna uğurluyor. Ailesini ve sevenlerini yasa boğan acı kaybın ardından gözler bugün düzenlenecek cenaze törenine çevrildi.

Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

45 yaşındaki Nilay Sağın'ın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı, gece uykusunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Ani vefatıyla ailesini derinden sarsan Sağın için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenleniyor.

Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenaze namazı, bugün öğle namazına müteakip Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde (Modern Camii) kılınacak. Ardından Nilay Sağın'ın naaşı, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Simge Sağın'ın yaşadığı bu büyük acıya yalnız bırakılmadığı bu günde, sanat dünyasından pek çok tanınmış isim hem katılımları hem de gönderdikleri çelenklerle destek oldu. Ferhat Göçer, Nebahat Çehre ve Sezen Aksu gibi ünlü isimlerin gönderdikleri çelenkler, cami avlusunda dikkat çekerken, Sağın ailesine moral ve teselli kaynağı oldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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