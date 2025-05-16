Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde kaybettiği ablası Nilay Sağın'ı bugün son yolculuğuna uğurluyor. Ailesini ve sevenlerini yasa boğan acı kaybın ardından gözler bugün düzenlenecek cenaze törenine çevrildi.

45 yaşındaki Nilay Sağın'ın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı, gece uykusunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Ani vefatıyla ailesini derinden sarsan Sağın için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenleniyor.

Cenaze namazı, bugün öğle namazına müteakip Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde (Modern Camii) kılınacak. Ardından Nilay Sağın'ın naaşı, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Simge Sağın'ın yaşadığı bu büyük acıya yalnız bırakılmadığı bu günde, sanat dünyasından pek çok tanınmış isim hem katılımları hem de gönderdikleri çelenklerle destek oldu. Ferhat Göçer, Nebahat Çehre ve Sezen Aksu gibi ünlü isimlerin gönderdikleri çelenkler, cami avlusunda dikkat çekerken, Sağın ailesine moral ve teselli kaynağı oldu.