Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı çifti ayrıldı

NOW TV'de yayınlanan Yabani dizisinin başrol oyuncularından Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı'nın arkadaşları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Bir süredir birlikte olan ve yaz tatilini de beraber geçiren ikiliden kötü haber geldi.

DİZİDE SENARYO GEREĞİ ÖLÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili yollarını ayırdı. Her röportajında sevgilisinden övgüyle bahseden Sarı ile Barlas'ın neden ayrıldığı ise henüz bilinmiyor. Yarın akşam yeni sezonu yayınlanacak olan Yabani dizisinde Simay Barlas'ın hayat verdiği Rüya'nın senaryo gereği ölmesi de dikkat çekti.