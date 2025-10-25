Haberler

Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı
Güncelleme:
Sosyetenin tanınmış simalarından Sima Tarkan, ilk bebeğinin cinsiyetini açıklamak için düzenlediği partiyle değil, aldığı sıkı gizlilik önlemleriyle dikkat çekti. Davetlilere gizlilik sözleşmesi imzalatan Tarkan, mekan çalışanlarının da telefonlarını toplattı. Sosyal medyada her anını paylaşmasıyla tanınan fenomenin bu kez neden bu kadar ketum davrandığı ise merak konusu oldu.

  • Sima Tarkan Başoğlu üç aylık hamile olduğunu açıkladı.
  • Sima Tarkan Başoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti erkek olarak belirlendi.
  • Sima Tarkan Başoğlu cinsiyet partisi için davetlilere ve personel gizlilik sözleşmesi imzalattı.
  • Cinsiyet partisinde konukların ve servis personelinin cep telefonları toplandı.
  • Sima Tarkan Başoğlu'nun ablası Dila Tarkan Doğruer de erkek çocuk annesidir.

Geçtiğimiz ay evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutlayan Sima Tarkan ve Mark Başoğlu çifti, şimdilerde ilk bebeklerini beklemenin heyecanını yaşıyor. Üç aylık hamile olan Sima Tarkan Başoğlu, cinsiyet partisini gizlilik içinde gerçekleştirdi.

Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

Sosyal medya fenomeni ve influencer kimliğiyle tanınan Sima Tarkan Başoğlu, bu kez alışılmışın dışında bir adım attı. Son dönemde popülerleşen cinsiyet partilerinin aksine, tüm detayları kapalı kapılar ardında tutmayı tercih etti. Öğrenilen bilgilere göre, parti öncesinde davetlilere ve mekân çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalatıldı.

SERVİS PERSONELİ VE KONUKLARIN TELEFONLARI ALINDI

Sabah'ın haberine göre, parti sırasında yalnızca konuklar değil, servis personeli de cep telefonlarını teslim etti. Sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen Sima Tarkan'ın bu özel günü neden bu kadar gizli yürüttüğü ise merak konusu oldu. Etkinlik boyunca davetlilerden hiçbir paylaşım yapılmaması özellikle rica edildi.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ ERKEK

Tüm bu titiz organizasyonun sonunda, edinilen bilgilere göre çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Sima Tarkan Başoğlu, ablası Dila Tarkan Doğruer gibi bir erkek çocuk annesi olacak.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
