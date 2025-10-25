Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

Geçtiğimiz ay evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutlayan Sima Tarkan ve Mark Başoğlu çifti, şimdilerde ilk bebeklerini beklemenin heyecanını yaşıyor. Üç aylık hamile olan Sima Tarkan Başoğlu, cinsiyet partisini gizlilik içinde gerçekleştirdi.

Sosyal medya fenomeni ve influencer kimliğiyle tanınan Sima Tarkan Başoğlu, bu kez alışılmışın dışında bir adım attı. Son dönemde popülerleşen cinsiyet partilerinin aksine, tüm detayları kapalı kapılar ardında tutmayı tercih etti. Öğrenilen bilgilere göre, parti öncesinde davetlilere ve mekân çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalatıldı.

SERVİS PERSONELİ VE KONUKLARIN TELEFONLARI ALINDI

Sabah'ın haberine göre, parti sırasında yalnızca konuklar değil, servis personeli de cep telefonlarını teslim etti. Sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen Sima Tarkan'ın bu özel günü neden bu kadar gizli yürüttüğü ise merak konusu oldu. Etkinlik boyunca davetlilerden hiçbir paylaşım yapılmaması özellikle rica edildi.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ ERKEK

Tüm bu titiz organizasyonun sonunda, edinilen bilgilere göre çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Sima Tarkan Başoğlu, ablası Dila Tarkan Doğruer gibi bir erkek çocuk annesi olacak.