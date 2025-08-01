Sıla Türkoğlu evlilik yolunda ilk adımı attı

Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız'dan İtalya'da, romantik bir evlenme teklifi aldı. Tekne üzerinde, çiçeklerle süslenmiş bir atmosferde gerçekleşen teklif sonrası Türkoğlu'nun "evet" yanıtı verdiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MİLANO'DAN COMO GÖLÜ'NE UZANAN AŞK

Ünlü çift, tatil için önce Milano'ya ardından da Como Gölü'ne geçti. Gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini zaman zaman seyahat paylaşımlarıyla duyuran ikilinin İtalya'ya seyahatinin asıl nedeni, bu özel teklifti. Göl üzerindeki teknede yapılan sürpriz organizasyon, çiçekler ve manzara eşliğinde romantik bir evlilik teklifine dönüştü.

"BEKLENEN TEKLİF GELDİ"

26 yaşındaki oyuncu, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu. Tekliften hemen sonra taktığı yüzüğü ve çiçeğini takipçileriyle paylaşan Türkoğlu, kısa sürede tebrik mesajlarıyla karşılaştı. "Beklenen teklif geldi" yorumlarının sıkça yapıldığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

AŞKINI GÖZLERDEN UZAK YAŞADI

Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda dizideki partneri Doğukan Güngör ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından girişimci ve işletmeci kimliğiyle bilinen Ata Ayyıldız ile yeni bir ilişkiye başlayan oyuncu, özel hayatını genellikle kamuoyundan uzak tutmayı tercih etti. Ancak bu samimi ve planlı teklifle birlikte çiftin ilişkisi bir kez daha magazin gündemine taşındı.