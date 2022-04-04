Sıla, Ebru Gündeş'in 7 yıl önce söylediği şarkıyı okudu, dinleyicilerin tercihi değişmedi - Haberler

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Sıla, Ebru Gündeş'in 7 yıl önce söylediği şarkıyı okudu, dinleyicilerin tercihi değişmedi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Başarılı şarkıcı Sıla, Ebru Gündeş'in 7 yıl önce okuduğu Nerdeydin isimli şarkıyı seslendirdi. Sıla'nın performansının ardından Güneş'in yıllar önceki klibi yeniden gündem olurken dinleyicilerin büyük bir kısmı "Bu şarkıyı en iyi Ebru Gündeş okuyor" yorumunu yaptı.

Uzun bir süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla, Ebru Gündeş'in YouTube'da klibi 20 milyondan fazla izlenen Nerdeydin şarkısını kendi tarzıyla yeniden yorumladı.

DİNLEYİCİLER EBRU GÜNDEŞ'İ SEÇTİ

Sıla'nın dün akşam yayınladığı klibin ardından sosyal medyada herkes Sıla ile Ebru Gündeş'in performansını kıyasladı. Birçok Instagram sayfası da ikilinin performanslarını karşılaştırarak anketler yaptı. Sıla ve Ebru Gündeş'in seslerini kıyaslayan binlerce sosyal medya kullanıcısının tercihi yine Ebru Gündeş oldu. Şarkıyı ilk Ebru Gündeş'ten dinledikleri için beğendiğini söyleyen kullanıcılar, "Bu şarkıyı ilk Sıla'dan dinleseydik kesin onu seçerdik" yorumunu yapmayı da ihmal etmedi.

İşte Sıla ve Ebru Gündeş için yapılan bazı yorumlar...

Sıla, Ebru Gündeş'in 7 yıl önce söylediği şarkıyı okudu, dinleyicilerin tercihi değişmedi

Sıla, Ebru Gündeş'in 7 yıl önce söylediği şarkıyı okudu, dinleyicilerin tercihi değişmedi

Sıla, Ebru Gündeş'in 7 yıl önce söylediği şarkıyı okudu, dinleyicilerin tercihi değişmedi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ebru Gündeş, Instagram, Sıla, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Akın ÖZYURT:

Şarkının sözleri Sıla'ya ait yalnız.

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