Üye Girişi
Haberler

Sıla'dan 8 Mart mesajı: Hakların ihlal edilmediği yeni günlere özlem içerisindeyiz

Güncelleme:

Sıla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Mesajında eşitsizliğe ve ihlal edilen haklara dikkat çeken Sıla, Simone de Beauvoir'dan alıntı yaparak yeni günlere olan özlemi dile getirdi.

Mesajında eşitsizliğe ve ihlal edilen haklara dikkat çeken Sıla sözlerini Fransız yazar ve feminist filozofu Simone de Beauvoir 'dan manidar bir alıntıyla noktaladı.

Sıla'nın şarkısıyla beraber yayınladığı mesajı ise şöyle:

"Hakların ihlal edilmediği, eşitsizliğe maruz kalınmadığı yeni günlere hala özlem içerisindeyiz. Dünyanın birçok yerinde olumlu yollar katedildi elbette; ancak çözüme ulaşmamış sorun çok. Eğitim ve adalet desteğine her alanda olduğu gibi ihtiyacımız var.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bugün.

Dünyanın önde gelen Fransız yazar ve feminist filozofu Simone de Beauvoir 'ın cümlesiyle de noktalıyorum.

"Kadın doğulmaz, kadın olunur""

İŞTE O YORUM;

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Kadınlar Günü Emekçi Dünya Müzik Kadın Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Ankara Evren Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Evren adayı Hakan Kıyak kimdir? Ali Gökmen kimdir? CHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Gölbaşı adayı Ümit Göksu kimdir? Hasan Dalkıran kimdir? CHP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Hasan Dalkıran kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Güdül Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Güdül adayı İlhan Karaman kimdir? DEM Parti Ankara Haymana Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Haymana adayı Mahmut Başaran kimdir? DEM Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Kahramankazan adayı Anıl Sabahattin Karlı kimdir? DEM Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Kalecik adayı Mustafa Demir kimdir? Orhan Çerkez kimdir? CHP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Keçiören adayı Sadık Yıldız kimdir? Sinan Akdeniz kimdir? AK Parti İzmir- Menderes Belediye Başkan adayı Sinan Akdeniz kaç yaşında, nereli? Erhan Güzel kimdir? CHP İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Erhan Güzel kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Kızılcahamam adayı Zeynep Tan Parlak kimdir? Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir? AK Parti İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı kaç yaşında, nereli? Hasan Akgün kimdir? CHP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Hasan Akgün kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title