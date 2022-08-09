Sıla'dan Kötü Haber Geldi! Böyle Duyurdu

Yeni albümü 'Şarkıcı' ile gündemde olan Sıla'dan kötü haber geldi. Şarkıcı, Covid-19'a yakalandı. Sıla'nın son durumu nasıl? İşte cevabı...

Oyuncu İlker Kaleli ile mutlu beraberliği olan Sıla, üzücü haberi sevenleriyle paylaştı.

Sıla, Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ise konserlerini ertelediğini ifade etti.

Sıla, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese selamlar... Biraz moral bozukluğuyla yazıyorum size. Dün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastalıktan dipçik gibi kalkarım da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konserimizi erteleyecek olmak beni gerçekten üzdü.

"KAVUŞMAMIZ EKİM AYINA KISMETMİŞ"

Üç senelik ayrılığın ardından iple çekiyor, heyecanla bekliyorduk. Kavuşmamız ekim ayına kısmetmiş. Her şerde bir hayır vardır diyerek.. Yeni tarihlerimiz; 5 Ekim, 6 Ekim ve 25 Ekim olacak. Biletlerinizi yeni tarihlerle değiştirebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Virüs kol geziyor, vakalar tavan..."

SILA GENÇOĞLU KİMDİR?

Sıla Gençoğlu, 17 Haziran 1980 tarihinde dünyaya geldi. Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve besteci Sıla'nın memleketi Acıpayam, Denizli'dir. Öğrenim hayatı için önce İzmir'e sonra İstanbul'a yerleşti. Sahne eğitimi almaya lise yıllarında başladı. Bilgi Üniversitesindeki caz eğitimi sonrasında uzun süre Kenan Doğulu'ya geri vokallik yaptı.

2007'de kendi adını verdiği albümünde yer alan ve Türkiye Resmi Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla, sonrasında yayımladığı eleştirel ve ticari başarılar elde eden İmza (2009), Konuşmadığımız Şeyler Var (2010), Vaveyla (2012), Yeni Ay (2014) ve Mürekkep (2016) albümleriyle de liste başarılarını sürdürmeye devam etti. Bu albümlerde yer alan "Sevişmeden Uyumayalım", "Acısa da Öldürmez", "Kafa", "Boş Yere", "Vaziyetler", "Yabancı" ve "Hediye" şarkıları da Türkiye'de liste başı oldu. Bunların yanı sıra "Yoruldum", "İmkansız" ve "Zor Sevdiğimden" gibi diğer pek çok şarkısı da hit olarak ilk beşe girdi.

SILA SEVGİLİSİ KİM?

2020 yılında Hazer Amani ile evlenen Sıla Gençoğlu, 2021 yılında bu evliliği bitirdi. Sıla, bir süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşıyor.