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Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım

Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım
Haberler
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Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile adından söz ettiren Damla Ersubaşı, Umre'ye gitti. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Ersubaşı, "Kim ki Kabe'ye gider, Allah ona rahmet eder. Her kişi hanesine sevdiğini davet eder" notunu düştü.

Kanal D'de 2003 yılında ekrana gelen ve o döneme damga vuran Sihirli Annem'in oyuncuları zaman zaman gündeme geliyor. Bu oyuncular arasında dikkat çeken isimlerden biri de dizinin Tuğçe'si Damla Ersubaşı… Ünlü isim şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak hayatına devam ediyor.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım

UMREYE GİTTİ

Ersubaşı, 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Ünlü oyuncu her geçen gün daha da zayıflıyor. Ersubaşı, son olarak Umre'ye gitti. Orada çektiği pozları Instagram hesabından paylaşan Ersubaşı, "Kim ki Kabe'ye gider, Allah ona rahmet eder. Her kişi hanesine sevdiğini davet eder" notunu yazdı.

İşte Damla Ersubaşı'nın o paylaşımı;

Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıDoğrucu:

Örnek süslüman her naneyi yer sonra reset attırırlar kafayı kapatıp

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme44
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Haber YorumlarıDoğrucu:

O fudaklara kaç bin peni değdi acaba :)

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıVolkan Cevizci:

Ne olursa olsun bu kadin bir anne su yorumlara bak yazık benim milletime

Yorum Beğen33
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Haber YorumlarıDamla Sengul:

dudaklar

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıSMMM:

NE ÇİRKİN YA

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

Allah kabul etsin inşallah

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıŞÜKRÜ GÜZEN:

Maşallah Maşallah Maşallah

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

RABBİM HEPİMİZİ DOĞRU YOLA İLETSİN.

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıEngin Demir:

Gerçek dudaklar evde kalmış sanırım! Umre ye sağlıklı olanlar gidebiliyor diye biliyorum :)

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Haber YorumlarıMengele:

Dinler alemini okumanizi tavsiye ederim,Sümerler ilk din kuran incil tevrat sümerlerden alinmistir havadan inmedi insan tarafindan yazildi inandirmak icin gökten indi denildi sümerlerde kadinlar basini kapatmak nude kar belli olsun diye kapatmak zorundalardi nuda ne demek googleden ögrenursiniz

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