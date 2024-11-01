Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım

Kanal D'de 2003 yılında ekrana gelen ve o döneme damga vuran Sihirli Annem'in oyuncuları zaman zaman gündeme geliyor. Bu oyuncular arasında dikkat çeken isimlerden biri de dizinin Tuğçe'si Damla Ersubaşı… Ünlü isim şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak hayatına devam ediyor.

UMREYE GİTTİ

Ersubaşı, 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Ünlü oyuncu her geçen gün daha da zayıflıyor. Ersubaşı, son olarak Umre'ye gitti. Orada çektiği pozları Instagram hesabından paylaşan Ersubaşı, "Kim ki Kabe'ye gider, Allah ona rahmet eder. Her kişi hanesine sevdiğini davet eder" notunu yazdı.

İşte Damla Ersubaşı'nın o paylaşımı;