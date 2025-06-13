Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Kay Allen, Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde Gökçe Komiser karakteriyle izleyici karşısına çıkan Allen, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Tatil sezonunu Fethiye'de açan Allen, sıcak havalardan bunalarak gece yarısı denize girerek serinlemeyi tercih etti. Ünlü oyuncunun bu anları sosyal medya takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.