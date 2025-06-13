Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi
Son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya sayfasını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Sıcak havaların ısınmasıyla birlikte Fethiye'ye giden Allen, tatil yapan ünlüler kervanına katıldı. Güzel oyuncu, gece yarısı denize girdiği anları takipçileriyle paylaşarak sosyal medyada dikkat çekti.
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Kay Allen, Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Son olarak Arka Sokaklar dizisinde Gökçe Komiser karakteriyle izleyici karşısına çıkan Allen, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Allen, sıcak havalardan bunalarak gece yarısı denize girerek serinlemeyi tercih etti. Ünlü oyuncunun bu anları sosyal medya takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.