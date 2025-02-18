Shakira hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez görüntülendi: Konser iptali sonrası turne güncellemesini paylaştı

Shakira, konser iptaline neden olan acil hastaneye kaldırılma olayının ardından ilk kez Pazartesi günü Peru'nun Lima kentindeki Belmond Oteli'nden çıkarken görüntülendi.

48 yaşındaki Kolombiyalı pop yıldızı, karın rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördükten sonra morali yerinde görünüyordu. "Hips Don't Lie" şarkısının sahibi, hayranlarına el sallayıp öpücük gönderirken, karakteristik gülümsemesiyle dikkat çekti.

Siyah kapüşonlu sweatshirt ve eşofman altı giyen Shakira, büyük güneş gözlükleriyle sade bir görünüm sergiledi.

Shakira'nın turnesine devam etmek üzere Peru Ulusal Stadyumu'na gittiği bildirildi. Sanatçı bu durumu Pazartesi günü Instagram'dan doğruladı. Bu açıklama, bir gece önce yıldız için nöbet tutan hayranlarını rahatlattı.

Pazar günü Instagram'da paylaşım yapan Shakira, hastneye kaldırıldığını ve konseri iptal etmek zorunda kaldığını açıklamıştı: "Dün gece karın rahatsızlığı nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldığımı ve şu anda hastanede olduğumu üzülerek bildiriyorum. Doktorlarım bu akşam sahneye çıkacak durumda olmadığımı söyledi."

"Bugün sahneye çıkamayacak olmak beni çok üzüyor. Peru'daki muhteşem hayranlarımla buluşmayı dört gözle bekliyordum. Yarın taburcu olup iyileşerek performans sergileyebileceğimi umuyorum. Ekibim ve organizatörler yeni tarih için çalışıyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Shak."

Şarkıcı şu anda "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Artık Ağlamıyor) Dünya Turnesi'nin ortasında. Turne bu hafta Salı günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde resmen başladı.

Yedi yıl aradan sonra ilk turnesi olan bu organizasyon, Mart 2024'te yayınlanan 12. stüdyo albümünün adını taşıyor.

Shakira'nın bir sonraki konseri 20 Şubat'ta Kolombiya'da olacak. Ardından Şili, Arjantin, Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde sahne alacak. Dünya turnesinin son durağı 30 Haziran'da San Francisco'da gerçekleşecek.