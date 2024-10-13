Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa

Acun Ilıcalı'nın eski eşi, fenomen Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından Brezilyalı model Marlon Teixeira ile verdiği dudak dudağa pozla aşkını ilan etti. İki kez evlenen ancak aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Subaşı, bir video paylaşmış, biraz sabır istediğini dile getirerek hayatında çok heyecanlı gelişmeler olduğunu vurgulamıştı.

Ünlü fenomen Brezilyalı model Marlon Teixeira ile önce el ele sonra da dudak dudağa verdiği pozları Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti. Subaşı gönderisine "Birlikte geçirdiğimiz her an saf, büyü gibi geliyor. Sevgi, kahkaha ve beni çok canlı hissettiren derin bir bağla birbirimizi besliyoruz. Sessizlik ve yakınlık içinde, yüreğimi dolduran, hayatı dolu ve güzel hissettiren bir huzur buluyorum. En basit şeyler en anlamlı şey" notunu düştü.