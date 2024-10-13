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Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa

Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi, fenomen Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından Brezilyalı model Marlon Teixeira ile verdiği dudak dudağa pozla aşkını ilan etti.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi, fenomen Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından Brezilyalı model Marlon Teixeira ile verdiği dudak dudağa pozla aşkını ilan etti. İki kez evlenen ancak aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Subaşı, bir video paylaşmış, biraz sabır istediğini dile getirerek hayatında çok heyecanlı gelişmeler olduğunu vurgulamıştı.

Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa

Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa

Ünlü fenomen Brezilyalı model Marlon Teixeira ile önce el ele sonra da dudak dudağa verdiği pozları Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti. Subaşı gönderisine "Birlikte geçirdiğimiz her an saf, büyü gibi geliyor. Sevgi, kahkaha ve beni çok canlı hissettiren derin bir bağla birbirimizi besliyoruz. Sessizlik ve yakınlık içinde, yüreğimi dolduran, hayatı dolu ve güzel hissettiren bir huzur buluyorum. En basit şeyler en anlamlı şey" notunu düştü.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Magazin

Şeyma Subaşı Sosyal Medya Acun Ilıcalı Ünlüler 3-sayfa Magazin Subaşı Medya

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Yorumlar (5)

İsmail Turgutalp:

Yedi kocalı hürmüz. Ne mide varmış arkadaş yiyor yiyor doymuyor.

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Hakan:

bu meymenetin yedigini hic bii kadin yemedi

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volkan yucebas:

korunuyosan sorun yok kanımca

0
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Abuzer Sever:

Hangi dudaklar?

0
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Muzaffer Bal:

ciğer gibi olmuştur rengi.

0
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