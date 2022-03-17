Şeyma Subaşı ve Meedo Ayrılığı Sonrası Şok İddia!

Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı olan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, ikinci kez gelin olmak için hazırlık yapıyordu. Ancak kötü haber geldi.

Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinin bittiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Şeyma Subaşı, ilişkisinin sona erdiğini şu sözlerle duyurdu:

"Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum."

Sevgilisinden ayrılan Subaşı, eşyalarını toplatıp Türkiye'ye döndü.

Şeyma Subaşı-Mohammed Alsaloussi ayrılığı sonrası yeni bir iddia ortaya atıldı.

'ŞİDDET' İDDİASI!

'Magazin Kuryesi' adlı Instagram hesabının iddiasına göre; Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den şiddet gördüğü ve bu yüzden ilişkiyi noktaladığı iddia edildi. Subaşı'nın şiddet gördüğünü yakın çevresine gözyaşları içerisinde anlattığı öne sürüldü.

Şeyma Subaşı'nun şiddet iddiasına ne cevap vereceği merak konusu oldu.

SEVGİLİSİNİN DEDİKODUSUNU YAPMIŞ

Şeyma Subaşı, "Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik" dese de olayın hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. İddiaya göre Şeyma arkadaşlarıyla sevgilisi Meedo'nun dedikodusunu yaptı.

SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞADILAR

Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı tartışmaya başladı. Özür dilemek yerine 'Ben Türkiye'ye dönüyorum' diyen Subaşı, gece yarısı ayrıldıklarını duyurdu.

Meedo'dan karşı atak gecikmedi, Şeyma'ya aldığı arabayı geri istedi.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 31 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de mutsuz sonla bitti.