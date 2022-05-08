Şeyma Subaşı'ndan Olay Yaratan Hareket - Haberler

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Şeyma Subaşı'ndan Olay Yaratan Hareket

Snob Magazin - Magazin
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Şeyma Subaşı'ndan Olay Yaratan Hareket

Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından paylaştığı bikinili görüntüsüyle yine gündeme gelmeyi başardı. Subaşı, kendini çektiği videosunda bir anda bikinisinin altını sıyırdı.

Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı olan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinin bittiğini geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı 2020 yılında kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Germiyanlıgil ile fotoğrafını paylaşmıştı.

BRONZLAŞMIYIM DİYE VÜCUDUNU SERGİLEDİ

Mavi bikinisiyle evinde kamera karşısına geçen Şeyma Subaşı yaptığı hareketle takipçilerini şoke etti. Subaşı, kendini çektiği videosunda bir anda bikinisinin altını sıyırdı.

Bronzluğunu göstermek isteyen Subaşı'nın bu hareketi, sosyal medyada olay yarattı.

Bazı takipçileri Subaşı'nı Anneler Günü'nde bir anneye yakışmayan görüntüsü nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu.

Snob Magazin / Magazin

Mohammed Al Saloussi, Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin, Haberler

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