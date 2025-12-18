Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca ünlülere uyuşturucu operasyonu gerçekleşti.

Operasyon kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alınırken birbirinden ünlü isimler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Bu isimlerden biri de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı oldu. Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konu ile ilgili Şeyma Subaşı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, sosyal medya fenomeni, televizyon kişiliği ve girişimcidir. Uzun yıllardır magazin gündeminde yer almakta ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

ŞEYMA SUBAŞI KAÇ YAŞINDA?

Şeyma Subaşı, 2 Temmuz 1990 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.