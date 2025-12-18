Haberler

Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Güncelleme:
Türkiye bugün yeni bir operasyona uyandı. Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç gibi ünlüler gözaltına alınırken yurtdışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı için de yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon büyük yankı uyandırırken konu ile ilgili henüz Subaşı'dan bir açıklama gelmedi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ünlülere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
  • Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • Operasyon kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca ünlülere uyuşturucu operasyonu gerçekleşti.

Operasyon kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alınırken birbirinden ünlü isimler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Bu isimlerden biri de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı oldu. Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konu ile ilgili Şeyma Subaşı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, sosyal medya fenomeni, televizyon kişiliği ve girişimcidir. Uzun yıllardır magazin gündeminde yer almakta ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

ŞEYMA SUBAŞI KAÇ YAŞINDA?

Şeyma Subaşı, 2 Temmuz 1990 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
