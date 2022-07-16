Şeyma Subaşı Julia Roberts'ın Yıllar Önce Giydiği Kıyafeti Giydi! - Haberler

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Şeyma Subaşı Julia Roberts'ın Yıllar Önce Giydiği Kıyafeti Giydi!

Snob Magazin - Magazin
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Şeyma Subaşı Julia Roberts'ın Yıllar Önce Giydiği Kıyafeti Giydi!

Şeyma Subaşı, yine dikkat çekmeyi başardı. Genç kadın, Julia Roberts'ın yıllar önce rol aldığı 'Özel Bir Kadın' filmindeki elbisesini giydi. Paylaşımına da 'Pretty Woman' şarkısını ekleyip kendini 'özel kadın' ilan etti.

Son günlerde Mısırlı milyarder sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştığı dedikoduları dolaşan Şeyma Subaşı, nasıl dikkat çekeceğini biliyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Bodrum'da tatil yapan, 1990 yılındaki 'Özel Bir Kadın' (Pretty Woman) filminde Julia Roberts'ın giydiği elbiseyi tercih etti.

Şeyma Subaşı'nın yaklaşık 4 bin TL'lik kıyafetiyle yaptığı paylaşımına filmin meşhur "Pretty Woman" müziğini eklemesi de dikkat çekti.

Şeyma Subaşı'nın kıyafet seçiminde ilham aldığı filmin konusu ise şöyle: Son derece varlıklı bir işadamı olan Edward (Richard Gere), Vivian isimli oldukça çekici bir sosyetik hayat kadınına rastlar. Bir hafta boyunca birlikte olup sevgili gibi yaşayıp ayrılma kararı alan ikili, birbirine aşık olur.

Şeyma Subaşı'nın yaklaşık 4 bin TL'lik kıyafetiyle yaptığı paylaşımına filmin meşhur "Pretty Woman" müziğini eklemesi de dikkat çekti.

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