Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi Cephesinde Flaş Gelişme ! - Haberler

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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi Cephesinde Flaş Gelişme !

Snob Magazin - Magazin
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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi Cephesinde Flaş Gelişme !

Ayrılık kararı almaları ile gündeme gelen Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı ve Mohammed Alsaloussi ile Paris'te tatil yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda Mohammed Alsaloussi ile ilişkisini noktalayan Şeyma Subaşı'nın adı Dila Tarkan'ın düğününde tanıştığı Hakan Sabancı ile anıldı. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine özel hayatıyla gündeme geldi. Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı yeniden barıştı.

Ayrılığa daha fazla dayanamayan aşıklar ilişkilerine yeni bir şans vererek kaldıkları yerden devam etme kararı aldılar.

Çift Paris'te lüks bir otelde beraber kalıyor. Medo'nun Melisa ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Snob Magazin / Magazin

Mohammed Al Saloussi Şeyma Subaşı Dila Tarkan Paris Magazin Haberler

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