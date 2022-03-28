Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul'da Yakalandı!

İSTANBUL (Snob Magazin) - Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son dönemde yine gündemde. Mohammed Alsaloussi ile ani bir kararla ayrıldıktan sonra İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı'nın adı Hakan Sabancı ile anılıyor. Son olarak ikili Dila Tarkan'ın düğünü için Yunanistan'da almış ve orada da yakınlaştıkları iddia edilmişti. Gossippastane hesabının iddiasına göre ikili döner dönmez hemen buluştu.

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Bebek'te yakalanınca sosyal medya yıkıldı. İkilinin fotoğraflarını görenlerin aklına hemen Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın ve Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi geldi.

YORUMLAR GÜNDEM OLDU

Yapılan yorumlarda Şevval Şahin'i yeni flörtüyle gören Yiğit Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize atmasına göndermeler vardı.

İşte ikilinin o karesi ve yapılan yorumlardan bazıları:

Meedo gelip sandalyeyle Hakan'ı boğaza atsa

Ay var ya yılın magazin bombası

Meedo gelip Hakanı boğaza fırlatır mı?

Aygün Aydın denizden bile çıkabilir bir anda

Oturdum, Şeyma ile Hakan'ın düğününde Aygün'ün elinde bebekle salonu nasıl basacağını hayal ediyorum

Kim kimi boğaza atacak acaba