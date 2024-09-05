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Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu

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Eski eşi Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya ile evlenmesinin ardından ne diyeceği merak konusu olan Şeyma Subaşı, "Hayatım boyunca kendime sorduğum her soru neredeyse cevaplandı. Gururla yaşıyorum, bu anların ve duyguların şu anda tadını çıkarıyorum, çünkü her şey yerli yerine oturuyor. Herkesin kendine bağlı olmasını, kendini kabul etme seviyesine ulaşmasını, içindeki iyiliğin dıştaki iyiliği çekmesini diliyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Son zamanlarda verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya ile evlenmesinin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kendisiyle baş başa kalarak hayatını gözden geçiren Subaşı, hayatı boyunca kendisine sorduğu tüm soruların cevaplandığı ve herkesi içindeki iyiliği dışarı çıkarması gerektiğini söyledi.

"HER ŞEY YERLİ YERİNE OTURUYOR"

Kızı Melisa Subaşı'nın babasının düğüne hazırlandığı anları yayınlayan Subaşı, daha sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Hayatım boyunca kendime sorduğum her soru neredeyse cevaplandı. Gururla yaşıyorum, bu anların ve duyguların şu anda tadını çıkarıyorum, çünkü her şey yerli yerine oturuyor. Belki de hayatım boyunca aradığım şeyler, içimi derinden rahatsız eden sorular sonunda cevaplarını buluyordur. Cevapların olup olmadığını bilmediğim zamanlarda bile orada olduklarını, beklediklerini biliyordum ve şimdi oluyor. Belki de bir Sihir.

Bu yolculuk güzel, benim gibi, senin gibi ! Herkesin kendine bağlı olmasını, kendini kabul etme seviyesine ulaşmasını, içindeki iyiliğin dıştaki iyiliği çekmesini diliyorum. Herkes için dileğim bu."

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Ünlüler Magazin Subaşı

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Yorumlar (10)

albatros :

acunu avlayıp bir de çocuk yaparak hayatımı garanti altına aldım zaten istediğim de buydu demek istemiş kısaca...

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burak:

TAMAMDA SEN VERİNCE İYİDE ACUN YAPINCA MI KÖTÜ

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Tarla Parsellenir Gönlüm Buzlu Cam:

Acun namuslu karakteri oturmuş düzgün adamdır. Acun kaybetmez Acunu kaybedersiniz

11
39
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Serhat Soydaş:

Acun Osmanlı döneminde yaşasaydı harem kurardı.Türkiye şartlarında biri gelir biri gider napsın adam başka. Pahalıya patlıyor biraz ama bize göre pahalı, Acuna komaz.

26
2
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Selim Adanalı:

kızı çok tatlı MAŞALLAH

10
18
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ARSLANOĞLU Hakan:

Şeyma'nın bu saatten sonra Ümit Besen'in nikah masası adlı parçasını dinlemesi gerekir.

21
1
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Baba Can:

Ben yine Şeyma ile evlendi sandım

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1
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Zulkarneyn :

GLOG GLOGGG GLOGGGG. boğaz,bademcik ve gırtlak.

4
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Zulkarneyn :

Ortaçağda monokrasi ile yönetilen ülkelerde kral ve padişahların şaklabanları öncelikle kraliyeti , daha sonra ise halkı eğlendirmek için çeşitli şeyler yapardı. İyi ki demokrasi ile yönetiliyoruz; yoksa enflasyon,dolandırıcılık, ahlaksızlık gibi sorunları olan ve fakirleşmiş bir ülke olurduk. Hala utanmadan konuşup açıklama yapan insanlarımız olurdu. İyi ki öyle bir ülke değiliz ve Avrupa bizi kıskançlıktan çatlıyor.

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