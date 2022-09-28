Seyir Tepesi Seyr-i Bilim Şenliğine ev sahipliği yapacak

Denizli'de ilk defa düzenlenecek olan "Bilim Şenliği Seyr-i Bilim" Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda düzenlenecek.

Pamukkale Belediyesi, eğitim alanında önemli ve kalıcı yatırımlara imza atarken, eğitim konusunda desteğini ve projelerine de ara vermeden sürdürüyor. Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi ile birlikte Denizli'de ilk defa yapılacak "Bilim Şenliği Seyr-i Bilim"e ev sahipliği yaparak eğitim alanında ki farkını gösteriyor.

29 Eylül-01 Ekim 2022 tarihleri arasında Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda düzenlenecek olan "Bilim Şenliği Seyr-i Bilim" ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri, öğretmenler, tüm yaş grupları, yetişkinlere özel atölyelerin olacağı, birbirinden değerli ve alanında uzman isimlerin sunumlarıyla seminerler ile çalıştayların düzenleneceği çok farklı, özel bir bilim şenliği düzenliyoruz. Pamukkale Üniversitemizle iş birliği çerçevesinde Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda hazırlıklarını tamamladığımız bilim şenliği 'Seyr-i Bilim'e ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Deneysel uygulamalar, sanal gerçeklik, seminer ve söyleşiler, oyunlar ile çalıştayların yer alacağı ve üç gün sürecek Seyr-i Bilim'e bilim meraklılarımızı bekliyoruz" dedi.

Bilim Şenliği Seyr-i Bilim içeriği dopdolu

Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde üç gün sürecek olan 'Seyr-i Bilim' 29 Eylül 2022 saat 09.30'da Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı Horoz Meydanı'nda gerçekleşecek. Anadolu Arkeolojisi ve Hierapolis Antik Kenti başlığı altında Dr. Öğretim Üyesi Coşkun Daşbacak'ın sunumuyla gerçekleşecek seminerle başlayacak olan Seyr-i Bilim, bilime dair birbirinden farklı ve her yaşa hitap eden atölye çalışmaları ve çalıştaylar ile saat 17.00'ye kadar devam edecek. İkinci günde, saat 09.00 ila 17.00 arasında atölye çalışmaları alanında uzman isimlerle sürerken, Yağlı Kağıtlarla Pisagor Teoremine Yeni Bir Bakış çalıştayı ile Beceri Öğretimi Atölyesi çalıştayı ve seminerler gerçekleşecek. Seyr-i Bilim'in son günü olan 01 Ekim 2022 Cumartesi Problem Davranışlarla Baş Etme, Bilimde Yetkinlik, Çağımızın Yetkinliği başlıklarındaki seminerler ve Çevre Etiği Üzerine Düşünme çalıştayı ile Yağlı Kağıtlarla Pisagor Teoremine Yeni Bir Bakış çalıştayı bilim meraklılarıyla buluşacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile öğretmenler, tüm yaş grupları, yetişkinlere özel atölyelerde yine son gün Seyr-i Bilim katılımcılarını bekliyor olacak. - DENİZLİ