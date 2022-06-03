Sevişme Sahneleri Olay Yarattı! - Haberler

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner'in, Kuş Uçuşu dizisindeki sevişme sahneleri gündem oldu.

O SAHNELER GÜNDEM OLDU

Dizide cüretkar sahnelere imza atan Daner'in performansı beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Miray Daner'in dizideki iddialı sahnelerini görenler, "Oğulcan Engin kızmaz inşallah, "Seni daha önce hiç bu kadar iddialı görmemiştik" ve "Rolünün üstesinden başarıyla gelmişsin" yorumlarında bulundular.

Miray Daner kimdir,nereli, kaç yaşında?

Miray Daner 15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2022 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Dans ve resim dersleri alan Miray Daner, Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumuştur. Oyuncu Aras Bulut İynemli ile kuzendir. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner, 2007 yılında Bez Bebek isimli çocuk dizisi ile televizyon kariyeri başlamıştır. Miray Daner son olarak 'Saygı' dizisinde 'Helen' karakterini canlandırmıştır.

MİRAY DANER'İN ÖZEL HAYATI

Miray Daner, 2021 yılının ekim ayından bu yana işletmeci Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.

KUŞ UÇUSU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ OYUNCULARI

Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları arasında Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, İrem Sak, Burak Yamantürk, Defne Kayalar, Şifanur Gül gibi isimler yer alıyor.

Snob Magazin / Magazin