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Sevim Emre'den filtre eleştirilerine sert yanıt: Meyve veren ağaç taşlanır

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Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medyada filtreli fotoğraflarıyla gündeme geldi. Emre, eleştirilere 'Meyve veren ağaç taşlanır' diyerek yanıt verdi.

Sevim Emre, sık sık sosyal medya hesabında paylaştığı filtreli fotoğraflarla gündeme gelince eleştirilere sert bir yanıt verdi.

Sevim Emre, sosyal medya hesabından paylaştığı filtreli fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor. Orhan Gencebay'ın eşi, beraber fotoğraf çektirdiği ünlü isimlere de filtre uygulayınca alay konusu oluyor.

"ÇOK AZ FİLTRE KULLANIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğraftaki filtre gündem olunca "Fotoğraflarımda çok az filtre kullanıyorum. Çok kullanmıyorum. Sadece bir program kullanıyorum" açıklamasını yapan ünlü isim, son fotoğrafında da filtre kullanmayı ihmal etmedi.

Sevim Emre'den filtre eleştirilerine sert yanıt: Meyve veren ağaç taşlanır

Eleştiriler bitmek bilmeyince sinirlenen Emre, eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR"

"Bütün boş konuşanlara benim cevabım. Ben hayatım da hiç kimsenin paylaşımının altına çirkin yorum yapmadım kimseyi incitmedim. Ben insan doğup insan kalabilmişim bu yorumları yazanlar bence insan doğmuşlar ama insan kalamamışlar içlerinde hep bir öfke var ve şükürlü değiller bize saldırmaları da bu duygudan mahrum olmalarından ve mutsuzluklarından... Çünkü biz kötülükle beslenenlerin olmak isteyip de olamadıkları yerde ve sevgi dolu gönüllerdeyiz ne demiş üstat kader hak edilendir ve nasipten öte hiç bir şey olmaz. Gönül dostlarımıza gönül bahçemden solmayan çiçekler yolluyorum"

Sevim Emre'den filtre eleştirilerine sert yanıt: Meyve veren ağaç taşlanır
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSerdal Enginkaya:

Biraz degil tamamen abartmis

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Haber YorumlarıKapak Sesi:

ne meyvesi yav posadır o

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

ciyere böbreğe kalbe filtre var mı yok kartal görünümlü şahin hesabı pazara çıkarınca şahin olarak satılıyo ruhsatta şahin yazıyor

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Ya ablacım Olmuşsun muşmula bu havan kime bak ferdi babaya da kalmadı sanada banada kalmaz bu dünya 8!kerleeeerr

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Meyve versen haklısın diyeceğim ama neyse kapattım bu konuyu...

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Teyzecigim bu yastan sonra verecegin tek meyve musmula olur, o da yenmez zaten...

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Haber Yorumlarımehmet nazif aytekin:

Bu kadının yıllardır gencim güzelim demesinden biktik artık.bu yaşta hala sorulardan endam yapman sana yakışıyormu.sosyal faaliyetlere katil.hacca git.bir ayağın çukurda.hic mi ölümden korkmazsın

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Haber YorumlarıGökhan Gülmez:

sevim abla sende böyle yapacaksan. batsın bu Dünya

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