Sevgilisiyle Evlenecek mi İşte Cevabı...

Bir restoranda arkadaşlarıyla buluşan İlhan Şen, şu sıralar İstanbul'da olduğunu ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini söyledi.

Mütevazı ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken İlhan Şen, uzun süredir meslektaşı Pınar Gülkapan ile aşk yaşıyor.

İkilinin henüz evliliği düşünmediği iddia edildi.

İLHAN ŞEN KİMDİR?

İlhan Şen, 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da doğmuştur. İlhan Şen ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ancak En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi. Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi. Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Şahin Tepesi adlı dizi ile adım atmıştır.

Geçmiş dönemlerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı karakterine de hayat veren İlhan Şen, 1.89 metre boyunda, 82 kilo ve Yay burcudur. İlhan Şen, Ramo'da Cengiz'in oğlunu canlandırmıştır. Ünlü oyuncu, 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide canlandırdığı Ozan karakteriyle hayran kitlesini genişletti. İlhan Şen son olarak 'Sevmek Zamanı' adlı dizide rol aldı.

PINAR GÜLKAPAN KİMDİR?

İlhan Şen ile aşk yaşayan Pınar Gülkapan, 'Siccin 5' adlı yapım ile tanınan oyuncudur. Gülkapan, İstanbul Devlet Tiyatrosunda başladığı oyunculuğa devam etmektedir.

Rol aldığı yapımlar

2021 - Ex Askim (Deniz)

2021 - Sol Yanim (Ayşe)

2018 - Siccin 5

2018 - Zomerbroeders

2016 - Adi Insan

Tiyatro Oyunları

-Azizname

-Pamuk Prenses Mikroplar Ülkesinde

-Sarsıntı

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