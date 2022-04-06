Sevgilisi Ortaya Çıktı! Evlilik İtirafı... - Haberler

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Sevgilisi Ortaya Çıktı! Evlilik İtirafı...

Snob Magazin - Magazin
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Sevgilisi Ortaya Çıktı! Evlilik İtirafı...

Oyuncu Akın Akınözü ile aşk yaşayan Sandra Pestemalciyan, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı bir kadın arkadaşıyla objektiflere takıldı. Akınözü ile Pestemalciyan, yaz ayında evlenecek mi? İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 'Kaderimin Oyunu' adlı dizide rol alan Akın Akınözü ile uzun yıllardır birlikte olan Sandra Pestemalciyan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

UTANGAÇ TAVIRLAR SERGİLEDİ

Pestemalciyan'ın utangaç tavırları dikkat çekti. Pestemalciyan, kendisine yöneltilen sorulara cevap vermedi.

EVLENİYORLAR MI?

Öte yandan Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan'ın yaz ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

"EVLİLİK İKİMİZİN DE ORTAK RÜYASI"

Akın Akınözü, geçtiğimiz aylarda evlilik sorusuna şu şekilde yanıt vermişti: "Evlenme dedikoduları... Konumuz bile değil! Çünkü ikimiz de ortak hayalimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. ve eğer evlilik bu ortak rüyanın bir parçası olursa, o zaman bunu tüm kalbimizle karşılayacağız. Sanırım size ilişkimiz hakkında ipucu verdim."

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğdu. 29 yaşında. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayan Akın Akınözü, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Akın Akınözü, 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır.

2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş olan Akın Akınözü daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

AKIN AKINÖZÜ ROL ALDIĞI PROJELER

2015 Muhteşem Yüzyıl/ Kösem İvan Ali/ Yardımcı Karakter

2016 Arkadaşlar İyidir/ Yunus Çağlayan/ Yardımcı Karakter

2017-2018 Aslan Ailem/ Murat Aslan/ Başrol Oyuncusu

2017-2018 Payitaht: Abdülhamid/ Ömer/ Yardımcı Karakter

2019- Hercai/ Miran Aslanbey/ Başrol Oyuncusu

2021 - Kaderimin Oyunu/ Cemal/ Başrol Oyuncusu

Sevgilisi Ortaya Çıktı! Evlilik İtirafı...

Sevgilisi Ortaya Çıktı! Evlilik İtirafı...

Sevgilisi Ortaya Çıktı! Evlilik İtirafı...

Sevgilisi Ortaya Çıktı! Evlilik İtirafı...

Snob Magazin / Magazin

Kaderimin Oyunu, Akın Akınözü, Nişantaşı, Evlilik, Magazin, Haberler

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