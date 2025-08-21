Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

Sevgili adaylarından "CV" isteyen açıklamasıyla uzun süre konuşulan Derin Talu, yeni aşkını sosyal medyada duyurdu. Gizemli sevgilisiyle verdiği pozlar sonrası takipçileri "Aradığı CV'yi buldu" yorumları yaptı.

Bir dönem sevgili adaylarından "CV" istediğini söyleyerek gündem olan Derin Talu, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir ilişkiye başladığını duyuran Talu, gizemli sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Talu'nun uzun süredir yalnız olduğu bilinirken, yeni kareler sosyal medyada "Aradığı CV'yi buldu" yorumlarıyla karşılandı.

"BURNUMU YAPTIRMAK İSTİYORUM AMA…"

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun küçük kızı olarak kamuoyunun tanıdığı Derin Talu, programda yalan makinesine bağlanarak özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Kendinle barışık olmadığın bir durum var mı?" sorusuna samimi bir yanıt veren Talu, burnunu yaptırmak istediğini itiraf etti. Ancak fazla estetikli görünmekten çekindiğini de sözlerine ekledi.

Talu'nun asıl gündem olan çıkışı ise dış görünüşüyle ilgili kurduğu dikkat çekici cümlelerdi. Genç isim, "Benim suratım öyle bir surat ki eskortumsu durmaya çok müsait. Ben sarışın olsam direkt eskort dersin ya da memelerimi yaptırsamki zaten büyükler, çok şükür direkt eskort dersin" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

YENİ İLİŞKİ SİNYALİ

Talu, programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu kez özel hayatını gözler önüne serdi. Yeni sevgilisiyle çekilen romantik kareleri yayınlayan Talu, aşkını resmen ilan etmiş oldu. Çiftin birlikte yer aldığı karelerden birinde, Talu'nun sevgilisinin yanağına öpücük kondurduğu an yer aldı. Bu fotoğraflar, Talu'nun özel hayatında yeni bir sayfa açtığı şeklinde yorumlandı.

Geçmişte sevgili adaylarından "CV" istediğini açıklayarak çok konuşulan genç isim için sosyal medya kullanıcıları bu defa "Demek ki sonunda aradığı CV'yi buldu" yorumunu yaptı.

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıdeep horizon:

yani kısaca ben eskortum diyor

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Bilmem de diyor mu demiyor mu kafam küçük kalır

yanıt7
yanıt4
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Hamas İsrail Suriye ve arada böyle saçma haberden baska birsey yok bu sitede

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİnr:

Ne iş yapar bu açık memeli gezer...

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih :

maaşı ne kadar

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

magazin konusu beni ilgelendirmez ama çok hayati olmadıkça estetik adı altında vucuda müdahalede bulunulması telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olur belki kaporta düzgün görünür ama hiç bir estetikli eski rahat hayatını yaşayamaz

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
