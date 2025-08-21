Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

Bir dönem sevgili adaylarından "CV" istediğini söyleyerek gündem olan Derin Talu, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir ilişkiye başladığını duyuran Talu, gizemli sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Talu'nun uzun süredir yalnız olduğu bilinirken, yeni kareler sosyal medyada "Aradığı CV'yi buldu" yorumlarıyla karşılandı.

"BURNUMU YAPTIRMAK İSTİYORUM AMA…"

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun küçük kızı olarak kamuoyunun tanıdığı Derin Talu, programda yalan makinesine bağlanarak özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Kendinle barışık olmadığın bir durum var mı?" sorusuna samimi bir yanıt veren Talu, burnunu yaptırmak istediğini itiraf etti. Ancak fazla estetikli görünmekten çekindiğini de sözlerine ekledi.

Talu'nun asıl gündem olan çıkışı ise dış görünüşüyle ilgili kurduğu dikkat çekici cümlelerdi. Genç isim, "Benim suratım öyle bir surat ki eskortumsu durmaya çok müsait. Ben sarışın olsam direkt eskort dersin ya da memelerimi yaptırsamki zaten büyükler, çok şükür direkt eskort dersin" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

YENİ İLİŞKİ SİNYALİ

Talu, programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu kez özel hayatını gözler önüne serdi. Yeni sevgilisiyle çekilen romantik kareleri yayınlayan Talu, aşkını resmen ilan etmiş oldu. Çiftin birlikte yer aldığı karelerden birinde, Talu'nun sevgilisinin yanağına öpücük kondurduğu an yer aldı. Bu fotoğraflar, Talu'nun özel hayatında yeni bir sayfa açtığı şeklinde yorumlandı.

Geçmişte sevgili adaylarından "CV" istediğini açıklayarak çok konuşulan genç isim için sosyal medya kullanıcıları bu defa "Demek ki sonunda aradığı CV'yi buldu" yorumunu yaptı.