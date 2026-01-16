Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Buca Belediyesi'nde temizlik işçilerinin yılbaşı öncesi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı aldığı süreçte, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ünlü türkücü Sevcan Orhan'la Phuket tatilinde görüntülenmesi tartışma yarattı. Orhan, ilişki iddialarını doğrularken eleştirilere de yanıt verdi.

AŞK İDDİALARINI DOĞRULADI

Ünlü türkücü Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la birliktelik yaşadığı yönündeki iddialara "Evet" yanıtını verdi. Orhan, "Güzel gidiyor. Mutluyum ve keyfim yerinde" sözleriyle ilişkiyi kabul etti.

"TALİHSİZ ZAMANDA GİTTİK"

Snob Magazin'de yer alan habere göre tatil görüntülerinin, belediyede maaş krizi yaşandığı döneme denk gelmesi nedeniyle gelen eleştiriler hakkında konuşan Orhan, zamanlamanın yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirtti. Orhan, 25 yıldır çalıştığını vurgulayarak tatili kendi imkânlarıyla yaptığını ifade etti.

"YORUM YAPMAK BANA DÜŞMEZ"

Orhan, tatilin siyasi tartışmaların içine çekilmesini istemediğini dile getirerek, Başkan Duman'la ilgili değerlendirmelerin kendisine ait olmadığını söyledi. "O siyasetçi, o kısım onu ilgilendiriyor" ifadelerini kullanan Orhan, konunun belediye tarafına girmek istemediğini belirtti.

"TATİL MASRAFLARINI PAYLAŞTIK"

Orhan, eleştiriler üzerine "Zamanlama talihsiz" derken, "Haram yemek ve haramzede… öyle bir şey kursağımızdan geçmez" açıklamasıyla da dikkat çekti. Tatil masraflarının "paylaşılarak" karşılandığını söyleyen sanatçı, "Birinin cebinden harcanan bir şey değil" dedi.