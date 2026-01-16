Haberler

Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf Haber Videosunu İzle
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maaşlarını alamadıkları için eylem kararı alan işçiler gündemdeyken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la Phuket tatiline giden türkücü Sevcan Orhan, Duman'la aşk yaşadığını açıkladı. Tatil çokça eleştirilirken Orhan "Zamanlama talihsiz" diyerek masrafların paylaşıldığını savundu.

Buca Belediyesi'nde temizlik işçilerinin yılbaşı öncesi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı aldığı süreçte, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ünlü türkücü Sevcan Orhan'la Phuket tatilinde görüntülenmesi tartışma yarattı. Orhan, ilişki iddialarını doğrularken eleştirilere de yanıt verdi.

AŞK İDDİALARINI DOĞRULADI

Ünlü türkücü Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la birliktelik yaşadığı yönündeki iddialara "Evet" yanıtını verdi. Orhan, "Güzel gidiyor. Mutluyum ve keyfim yerinde" sözleriyle ilişkiyi kabul etti.

Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu

"TALİHSİZ ZAMANDA GİTTİK"

Snob Magazin'de yer alan habere göre tatil görüntülerinin, belediyede maaş krizi yaşandığı döneme denk gelmesi nedeniyle gelen eleştiriler hakkında konuşan Orhan, zamanlamanın yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirtti. Orhan, 25 yıldır çalıştığını vurgulayarak tatili kendi imkânlarıyla yaptığını ifade etti.

"YORUM YAPMAK BANA DÜŞMEZ"

Orhan, tatilin siyasi tartışmaların içine çekilmesini istemediğini dile getirerek, Başkan Duman'la ilgili değerlendirmelerin kendisine ait olmadığını söyledi. "O siyasetçi, o kısım onu ilgilendiriyor" ifadelerini kullanan Orhan, konunun belediye tarafına girmek istemediğini belirtti.

Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu

"TATİL MASRAFLARINI PAYLAŞTIK"

Orhan, eleştiriler üzerine "Zamanlama talihsiz" derken, "Haram yemek ve haramzede… öyle bir şey kursağımızdan geçmez" açıklamasıyla da dikkat çekti. Tatil masraflarının "paylaşılarak" karşılandığını söyleyen sanatçı, "Birinin cebinden harcanan bir şey değil" dedi.

Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Manchester City'de geleceğin starı deniyordu! Artık Süper Lig'de
Fenerbahçe'de uçak N'Golo Kante için kalktı

Uçak kalktı! Dünyaca ünlü süperstarı Türkiye'ye getirecekler
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu

1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Galatasaray'da sürpriz veda
İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Manchester City'de geleceğin starı deniyordu! Artık Süper Lig'de
Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu

İhbara giden ekipler kan donduran manzarayla karşılaştı
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru