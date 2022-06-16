Sertab Erener son halini paylaştı, her gören Hülya Avşar'ın kızı zannetti - Haberler

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Sertab Erener son halini paylaştı, her gören Hülya Avşar'ın kızı zannetti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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23 yıl aradan sonra yeniden seslendirdiği 'Vur Yüreğim' şarkısı için kapak çekimi yapan Sertab Erener, son halini paylaştı. Şarkıcının değişimini gören birçok sosyal medya kullanıcısı tanımakta güçlük çekince "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim" yorumu yaptı.

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Sertab Erener, rapçi Şanışer ile yeniden seslendirdiği 'Vur Yüreğim' şarkısı için kamera karşısına geçti. Şarkıcı, 17 Haziran'da müzikseverlerle buluşturacağı şarkısı için kapak çekimi yaptırdı.

SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

Sosyal medya hesabından çekimden kareleri paylaşan Erener'in son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Sertab Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi. Başarılı şarkıcının son halini gören birçok sosyal medya kullanıcısı Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi.

İşte Sertab Erener için yapılan bazı yorumlar...

Sertab Erener son halini paylaştı, her gören Hülya Avşar'ın kızı zannetti

Sertab Erener son halini paylaştı, her gören Hülya Avşar'ın kızı zannetti

Ecem Altan
Ecem Altan
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