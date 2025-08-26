Serkan Kaya, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sahne alan ünlü şarkıcı Serkan Kaya, Erzurumluların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Festivalin son gününde Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda on binlerce hayranıyla buluşan Serkan Kaya konserinde; "Kalakaldım", "Zor Bela" ve "Mesele" gibi sevilen parçalarının yanı sıra, Türk müziğinin önemli isimleri Ferdi Tayfur, İbrahim Erkal, Barış Manço ve Müslüm Gürses'in de şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran coşkulu kalabalık Kaya'nın şarkılarına gece boyunca eşlik etti.

Sahnede "Erzurumlular Arif Sağ'dan başlar İbrahim Erkal'a kadar gider" diyen ünlü sanatçı, ekranda İbrahim Erkal'ın fotoğrafları yansıtılırken "Erken kaybettik. Çok sevdiğim bir abimdi, zamansız gitti" ifadelerini kullandı.

Serkan Kaya ayrıca konser sırasında yaptığı konuşmada, "Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyen, emek veren herkese bizi sizlerle buluşturdukları için böyle sahneler kurdukları için çok teşekkür ediyoruz. Ben Sivaslıyım ama dedem Erzurumlu. Ahlakınızı, edebinizi seviyorum. Harikasınız. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Erzurum'un bende yeri başkadır" dedi.

Konserin bir bölümünde boynuna astığı Erzurumspor atkısıyla şarkılarını seslendiren sanatçı Erzurumlulardan yoğun alkış aldı. - ERZURUM