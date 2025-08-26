Serkan Kaya, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Serkan Kaya, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sahne alan ünlü şarkıcı Serkan Kaya, on binlerce hayranıyla buluşarak performans sergiledi. Kaya'nın konserinde unutulmaz Türk müziği eserleri seslendirildi ve coşkulu kalabalık, sanatçıya eşlik etti.

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sahne alan ünlü şarkıcı Serkan Kaya, Erzurumluların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Festivalin son gününde Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda on binlerce hayranıyla buluşan Serkan Kaya konserinde; "Kalakaldım", "Zor Bela" ve "Mesele" gibi sevilen parçalarının yanı sıra, Türk müziğinin önemli isimleri Ferdi Tayfur, İbrahim Erkal, Barış Manço ve Müslüm Gürses'in de şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran coşkulu kalabalık Kaya'nın şarkılarına gece boyunca eşlik etti.

Sahnede "Erzurumlular Arif Sağ'dan başlar İbrahim Erkal'a kadar gider" diyen ünlü sanatçı, ekranda İbrahim Erkal'ın fotoğrafları yansıtılırken "Erken kaybettik. Çok sevdiğim bir abimdi, zamansız gitti" ifadelerini kullandı.

Serkan Kaya ayrıca konser sırasında yaptığı konuşmada, "Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyen, emek veren herkese bizi sizlerle buluşturdukları için böyle sahneler kurdukları için çok teşekkür ediyoruz. Ben Sivaslıyım ama dedem Erzurumlu. Ahlakınızı, edebinizi seviyorum. Harikasınız. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Erzurum'un bende yeri başkadır" dedi.

Konserin bir bölümünde boynuna astığı Erzurumspor atkısıyla şarkılarını seslendiren sanatçı Erzurumlulardan yoğun alkış aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı

111 yıl sonra bir ilk! Trump gözünün yaşına bakmayıp görevden aldı
Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu

Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu
Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları paketlendi

Kılıçlı asfalt zorbaları görüntülerin ardından böyle paketlendi
Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Bir dönem terörle anılan ilimiz, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde rekor

Müjde Kabine sonrası geldi! Rezervlerde Cumhuriyet tarihi rekoru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.