Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Lale Devri, Medcezir, Fi ve Şahmaran gibi yapımlarla hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada geniş bir hayran kitlesi edinen Serenay Sarıkaya, son yıllarda oldukça dikkat çekiyor.

Rol aldığı yapımlar kadar yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Sarıkaya, bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi.

AYAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Seslendirme için stüdyoya giren ünlü oyuncunun paylaşımında kullanıcıların dikkatini çeken detay ise ayakları oldu.

Ayakkabı ile çorap arası tasarımıyla görenlerin dönüp bir kez daha baktığı kare, kısa sürede çok konuşuldu.