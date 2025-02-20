Serenay Sarıkaya, Paris'te ortaya çıktı

Ayşe Barım olayında adı geçen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun süredir kötü günler geçiriyordu. Son dönemde ortadan kaybolan ünlü oyuncu, Paris'te görüntülendi.

Adanalı, Medcezir, Fi, Aile gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile reklam aşkı yaşadığı ve bu aşk için menajeri Ayşe Barım'ın Demir'in iş adamı sevgilisinden 5 milyon lira aldığı iddiasıyla son dönemde gündemden düşmüyor.

"DİŞİMLE, TIRNAĞIMLA GELDİM"

Sarıkaya, söz konusu iddialar hakkında savcılığa da giderek tanık sıfatıyla ifade vermişti. İfade sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dişimle, tırnağımla bugünlere geldim. Beni itibarsızlaştırma çalışıyorlar" diyen Sarıkaya, bir süredir gelen projeleri geri çeviriyor.

PARİS'TE ORTAYA ÇIKTI

Ortadan kaybolan ünlü oyuncu, Paris'te yalnız başına yürürken görüntülendi.