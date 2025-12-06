Serenay Sarıkaya'nın taktığı aksesuarın fiyatı dudak uçuklattı
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya dönüşünde paylaştığı fotoğraftaki gözlüğüyle gündem yarattı. Esprili yorumların hedefi olan gözlüğün fiyatının 27 bin TL olması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
- Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın taktığı gözlüğün fiyatı 27 bin liradır.
- Serenay Sarıkaya sosyal medyada 'Yeniden iş başında' notuyla bir fotoğraf paylaşmıştır.
- Sosyal medya kullanıcıları Serenay Sarıkaya'nın gözlüğü hakkında mizahi yorumlar yapmıştır.
Türkiye'nin en popüler isimleri arasında bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez stil tercihiyle konuşuldu. Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Sarıkaya, sosyal medyaya ara verdikten sonra yaptığı yeni paylaşımla yeniden ilgi odağı oldu. 33 yaşındaki ünlü oyuncu, "Yeniden iş başında" notuyla paylaştığı fotoğrafta kullandığı gözlükle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ: BİR CİSİM YAKLAŞIYOR
Sarıkaya'nın gözlüğü sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu. Kullanıcılar, "Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor" ve "Kaynakçı gözlüğü de olabilir" gibi mizahi ifadelerle ünlü oyuncunun tarzını diline doladı.
27 BİN LİRALIK GÖZLÜK
Gözlüğün fiyatı ise gündemin ikinci başlığı oldu. Sarıkaya'nın taktığı gözlüğün 27 bin lira olduğu öğrenildi.