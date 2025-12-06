Haberler

Serenay Sarıkaya'nın taktığı aksesuarın fiyatı dudak uçuklattı

Serenay Sarıkaya'nın taktığı aksesuarın fiyatı dudak uçuklattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya dönüşünde paylaştığı fotoğraftaki gözlüğüyle gündem yarattı. Esprili yorumların hedefi olan gözlüğün fiyatının 27 bin TL olması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın taktığı gözlüğün fiyatı 27 bin liradır.
  • Serenay Sarıkaya sosyal medyada 'Yeniden iş başında' notuyla bir fotoğraf paylaşmıştır.
  • Sosyal medya kullanıcıları Serenay Sarıkaya'nın gözlüğü hakkında mizahi yorumlar yapmıştır.

Türkiye'nin en popüler isimleri arasında bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez stil tercihiyle konuşuldu. Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Sarıkaya, sosyal medyaya ara verdikten sonra yaptığı yeni paylaşımla yeniden ilgi odağı oldu. 33 yaşındaki ünlü oyuncu, "Yeniden iş başında" notuyla paylaştığı fotoğrafta kullandığı gözlükle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ: BİR CİSİM YAKLAŞIYOR

Sarıkaya'nın gözlüğü sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu. Kullanıcılar, "Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor" ve "Kaynakçı gözlüğü de olabilir" gibi mizahi ifadelerle ünlü oyuncunun tarzını diline doladı.

27 BİN LİRALIK GÖZLÜK

Gözlüğün fiyatı ise gündemin ikinci başlığı oldu. Sarıkaya'nın taktığı gözlüğün 27 bin lira olduğu öğrenildi.

Serenay Sarıkaya'nın taktığı aksesuarın fiyatı dudak uçuklattı

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.