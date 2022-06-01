Serenay Sarıkaya, mini şortuyla semt oturuşu pozu verdi
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Bir dergi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah mini şortuyla semt oturuşu yaptı. Pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz" dedi.
Önceki akşam pembe gösterişli bir elbisesiyle ödül törenine katılan ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
SEMT OTURUŞU YAPTI
Yoğun bir iş temposu içinde olan oyuncu, son olarak bir dergi için kamera karşısına geçti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanana ve Instagram'da 9,3 milyon takipçisi bulunan Sarıkaya, siyah mini şortu ve topuklu terlikleriyle semt oturuşu pozu verdi. Fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz" notunu düştü.