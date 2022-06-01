Serenay Sarıkaya, mini şortuyla semt oturuşu pozu verdi - Haberler

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Serenay Sarıkaya, mini şortuyla semt oturuşu pozu verdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Serenay Sarıkaya, mini şortuyla semt oturuşu pozu verdi

Bir dergi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah mini şortuyla semt oturuşu yaptı. Pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz" dedi.

Önceki akşam pembe gösterişli bir elbisesiyle ödül törenine katılan ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SEMT OTURUŞU YAPTI

Yoğun bir iş temposu içinde olan oyuncu, son olarak bir dergi için kamera karşısına geçti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanana ve Instagram'da 9,3 milyon takipçisi bulunan Sarıkaya, siyah mini şortu ve topuklu terlikleriyle semt oturuşu pozu verdi. Fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz" notunu düştü.

Serenay Sarıkaya, mini şortuyla semt oturuşu pozu verdi

Serenay Sarıkaya, mini şortuyla semt oturuşu pozu verdi

Serenay Sarıkaya, mini şortuyla semt oturuşu pozu verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Serenay Sarıkaya Instagram Magazin Haberler

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