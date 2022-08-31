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Yılan dansı çok konuşulan Serenay, yazı dantelli bikinisiyle kapattı

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Sosyal medya hesabından paylaştığı yılan dansı çok konuşulan Serenay Sarıkaya, bu sefer de siyah dantelli bikinisiyle kendisine hayran bıraktı.

İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan dönen Serenay Sarıkaya, bir arkadaşıyla birlikte yeniden tatile çıktı. Yazın son günlerinin keyfini yaşayan Sarıkaya, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, siyah renkli üzeri yazılı olan bikinisi, pembe bandanası ve güneş gözlüğü ile objektif karşısına geçti.

30 YAŞINA BASTI

1 Temmuz'da 30 yaşına basan Serenay Sarıkaya, tatil pozlarını, "Çek kardeşim... Elini ver bana... Gel kardeşim... Neşe getirdim sana... Al kardeşim... Ye, iç, gül, oyna..." notuyla Instagram'dan paylaştı. Sarıkaya'nın gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Yılan dansı çok konuşulan Serenay, yazı dantelli bikinisiyle kapattı

Yılan dansı çok konuşulan Serenay, yazı dantelli bikinisiyle kapattı

Yılan dansı çok konuşulan Serenay, yazı dantelli bikinisiyle kapattı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Serenay Sarıkaya Mikonos Adası Umut Evirgen Yunanistan Magazin Haberler

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