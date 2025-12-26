Haberler

Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'e romantik doğum günü kutlaması

Güncelleme:
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Demir'e 'İyi ki doğdun kral' dedi ve 'Hep yanımda oldun, hep yanında olacağım' mesajı verdi.

"HEP YANIMDAYDIN, HEP YANINDAYIM"

Şarkıcı Mert Demir, 32'nci yaşına girerken, Sarıkaya sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"İyi ki doğdun kral! Acısıyla tatlısıyla bir yaşını daha gördüm. Hep yanımdaydın. Hep yanındayım…"

Sarıkaya, paylaşımında Mert Demir'in sevilen şarkılarından "Hiçbir Işık Yok" parçasına da yer verdi. Aşk dolu paylaşım, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

İKİ YILDIR BİRLİKTELER

Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini gözler önüne seriyor.

