Serenay Sarıkaya'dan Mert Ramazan Demir'e özel hayat sorusu soran muhabire tepki: Mert'i sana yedirmeyeceğim

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Netflix'in yeni dizisi Şahmaran'ın galası dün akşam yapıldı. Galada kamera karşısına geçerek soruları yanıtlayan Sarıkaya'nın Demir'i muhabirlerden kaçırdığı anları dikkat çekti.

"MERT'İ SANA YEDİRMEYECEĞİM"

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in adı bir süredir rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile anılıyor. Saraçoğlu'nun 4 yıllık ilişkisini bitirmesi aşk iddiasını güçlendirirken çift söylentileri her fırsatta yalanladı. Şahmaran'ın galasında kamera karşısına geçen Demir'e Afra Saraçoğlu ile ilgili soru sorulmak istenince Serenay Sarıkaya girdi. Demir, aşk iddiası için "Yalan haber, arkadaşız. Bunu bin kere söyledik" derken Sarıkaya da soru soran muhabire "Gelip kötü niyetli bir soru soracağı belliydi. Mert'i sana yedirmeyeceğim" dedi. Sarıkaya daha sonra genç oyuncunun koluna girerek uzaklaştırmaya çalıştı. İkilinin o anları ise sosyal medyada kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılınca gündem oldu.