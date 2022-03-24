Seren Serengil, Şeyma Subaşı'nın Yeni Sevgilisini İfşa Etti!

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında Şeyma Subaşı hakkında magazin gündemini sallayan bir iddia ortaya attı.

Bir süre önce Ebru Gündeş'le ismi anılan Rassan Khoshnaw iddialara göre ünlü şarkıcının sahnesine o kadar çok gitti ki Gündeş'in müşterileri azaldı.

İddiaya göre; Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş'i bırakıp Şeyma Subaşı'na gitti.

"ŞEYMA İLE BERABERMİŞ"

Seren Serengil canlı yayında şunları söyledi:

"Emin bir yerden duydum. Bu Iraklı çocuk bir ay Ebru ile aşk yaşamış çocuk sonra uzamış. Şeyma ile berabermiş. Ona ağır kaldı. Ebru tip olarak da ağır olmaz. Bununla görüşüyormuş. Şeyma her ay 60 bin TL nafaka alıyormuş bu arada."

Şeyma Subaşı'nın bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 31 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de mutsuz sonla bitti.

Rassan Khoshnaw Kimdir?

Rassan Khoshnaw 31 yaşındadır. Rassan Khoshnaw'un Irak'lı iş adamı olduğu öğrenildi. Irak'ta inşaat, pazarlama, distribütörlük gibi sekörlerde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Iraklı iş adamının şimdidelerde dijital sosyal medya yatırımlarına yöneldiği öğrenildi. Rassan Khoshnaw'un daha önce de Cansu Taşkın ve Selin Ciğerci ile adının aşk dedikodularına karıştığı iddia ediliyor.